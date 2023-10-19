Туктамышева рассматривает работу тренером после завершения карьеру

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о планах после завершения карьеры. Спортсменка заявила, что рассматривает вариант с работой тренером.

«Как вариант я рассматриваю, но не сразу после того как закончу, а через несколько лет. Хочется для себя как-то пожить, а тренерская деятельность много сил отнимает. Это безумно тяжелая профессия», — сказала фигуристка на YouTube-канале «СБГ Шоу».

18 октября о решении Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 сообщило РИА «Новости».

Конец эпохи. Вечная Туктамышева близка к уходу из фигурного катания