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Фигурное катание

Сегодня, 15:21

Туктамышева собирается участвовать в турнире по шоу-программам

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева на встрече с фанатами рассказала, что подала заявку на участие в турнире по шоу-программам. По правилам старта чемпионы мира и олимпийские чемпионы допускаются до участия без предварительного отбора. Соревнование пройдет 18 марта во дворце спорта «Мегаспорт».

— Подавали ли Вы заявку на участие в шоу-программах? — спросили Лизу болельщики на фан-встрече.

— Да, подавала, очень ждем итоги!

В субботу и воскресенье, 4-5 марта, Туктамышева примет участие в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. На той же фан-встрече фигуристка ответила, что не уверена, ждать ли четверной в произвольной программе.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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