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Фигурное катание

Сегодня, 12:18

Туктамышева упала с тройного акселя в произвольной программе на Мемориале Панина-Коломенкина

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с падением исполнила произвольную программу на Мемориала Панина-Коломенкина.

Она упала с тройного акселя, но затем выехала со следующего тройного акселя через тройки и добавила к нему двойной тулуп. Далее фигуристка исполнила тройной лутц, тройной флип, двойной аксель+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц+двойной аксель, тройной риттбергер.

Она набрала за свой прокат 150,65 балла, а по сумме за две программы 233,41 балла и одержала победу на турнире.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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