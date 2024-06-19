Туктамышева заявила, что может начать тренерскую карьеру

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в большом интервью «СЭ» рассказала о возможности начала своей тренерской карьеры.

— Ты сказала про работу. Что сейчас твоя работа? Кем ты хочешь стать?

— Надо посмотреть, что я писала в анкете в первом или четвертом классе, может, там отгадка будет. (Смеется.) Сейчас это скорее активность в медиа. Но сейчас в Кисловодске на сборах с командой Алексея Николаевича [Мишина] я хочу сконцентрировать внимание на своих ощущениях и понять для себя, могу ли я связать свою дальнейшую жизнь с тренерством. Сразу ответ я вряд ли найду, но в будущем вижу себя в этом амплуа.

— То есть в Кисловодске ты уже скорее за бортиком?

— И на льду тоже. Летом в Сочи будет много шоу — так что в любом случае мне надо держать себя в хорошей форме.

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в спортивной карьере.

Полностью интервью Елизаветы Туктамышевой читайте на «СЭ»