Туктамышева заявила, что не отказалась бы от выступления в нейтральном статусе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением по поводу гипотетического выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Она призналась, что не стала бы отказываться от такой возможности.

«Думаю, если бы федерация отправила своих спортсменов под нейтральным флагом, если бы такая возможность была допустима, я бы точно не стала отказываться. Конечно, поехала бы, потому что очень люблю всю эту атмосферу соревнований за рубежом», — сказала фигуристка в интервью «Фонтанке.ру».

Международный союз конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года сообщил об отстранении российских и белорусских фигуристов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

22 октября Туктамышева объявила о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу. Однако спортсменка намерена продолжить кататься и выступать в ледовых шоу. 26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы.