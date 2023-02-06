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Фигурное катание

Сегодня, 14:59

Тутберидзе и Буре награждены орденом Александра Невского

Мария Гусева
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам, консул совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Павел Буре награждены орденом Александра Невского, сообщается в Указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Также орденом награжден вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

Тутберидзе, Буре и Славский удостоены наград за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Источник: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302060017?index=11&rangeSize=1
Владимир Славский
Павел Буре
Этери Тутберидзе
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