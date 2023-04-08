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Фигурное катание

Сегодня, 09:24

Тутберидзе: «Команды «соратников» по шоу говорят, что вкладываются во всякие спецэффекты, а у меня неинтересно»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Этери Тутберидзе рассказала об отличии своего шоу от проектов конкурентов.

— Я тут читала интервью команды «соратников» по шоу, — приводит слова Тутберидзе «КП Спорт». — Они говорят, что вкладываются во всякие спецэффекты, — и вот это шоу. А у Тутберидзе — там неинтересно. Ну, наверное, наше шоу можно тогда назвать праздником спорта. Мы своим катанием подводим итоги сезона. Повторяем хорошие программы. Вот, два шоу прошло, и на них Камила Валиева катала свою программу In Memoriam, которую исполняла только на Олимпиаде. Аня Щербакова тоже катала короткую с Олимпиады.

— И как Камила откатала?

— Прекрасно! У меня случился флешбэк к Олимпиаде. Я считаю, что именно такие моменты это очень сильно. Я бы с огромным удовольствием посмотрела бы Трусову в деле, с ее прыжками, с ее катанием. Зритель на это и идет, он хочет увидеть своих любимых спортсменов в деле, занимающимися именно тем, что они умеют делать лучше всех в мире — кататься на коньках.

— Спортивная составляющая важнее?

— Конечно. Спортсмены иногда пробуют новые образы, а мы для себя можем решить, подходят они или нет. Стоит его использовать в новой программе или нет. Поскольку у нас спортивный сезон закончен, и в мае мы уходим в отпуск, этими шоу мы держим спортсменов в форме. Они должны откатать программу с прыжками для зрителей. И потом у них есть баттл. Там Камила Валиева сделала и четверной тулуп, и тройной аксель. Более того, и Елизавета Туктамышева прыгнула тройной аксель. Вот это интересно.

Источник: https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/eteri-tutberidze-ne-nado-zhalovatsya-na-to-chto-ty-ne-mozhesh-izmenit/
Этери Тутберидзе
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