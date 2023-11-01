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Сегодня, 16:20

Тутберидзе: «Медведева подошла к Олимпиаде-2018 уже немножко не с нами»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фигуристка Евгения Медведева и тренер Этери Тутберидзе.
Евгения Медведева и Этери Тутберидзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тренер Этери Тутберидзе рассказала, как перед Олимпиадой-2018 Евгения Медведева начала отдаляться от нее.

«Начинается олимпийский сезон, начинаются метаморфозы с Женей и мамой, ты чувствуешь, как они от тебя отдаляются. Татьяна Анатольевна [Тарасова] решила вмешаться в подготовку. Оттуда со спины начинаются советы, влияние. Она подошла к Олимпиаде не столь искренне с нами. Не то что она была чужая, она уже была немножко не с нами», — сказала Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На Играх-2018 в Пхенчхане Медведева заняла второе место, проиграв другой ученице Тутберидзе — Алине Загитовой.

Евгения Медведева
Этери Тутберидзе
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