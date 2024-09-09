Тутберидзе назвала фигуриста Федотова «хорошим паршивцем» после проката программы на тренировке

Тренер Этери Тутберидзе иронично прокомментировала прокат короткой программы Арсения Федотова под группу Queen в Центре фигурного катания своего имени.

9 сентября команда Тутберидзе проводит открытую тренировку. Выручка от продажи билетов пойдет на погашение долга семьи фигуристки Арины Парсеговой перед «Ангелами Плющенко».

«Ты паршивец хороший», — похвалила Федотова Тутберидзе. Даниил Глейхенгауз добавил, что «приятно видеть, как Арсений старается».

На открытой тренировке фигуристы показывают свои программы на сезон-2024/25, далее Тутберидзе и другие члены штаба комментируют выступление в микрофон.