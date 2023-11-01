Тутберидзе назвала мудаками тех, кто призывал ее фигуристок менять тренера

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала уходы фигуристок из ее группы.

«Очень расстраиваешься. Давайте возьмем Юлию Липницкую — контроль мамы немного упал после Олимпиады, может, и правильно. Юля — девочка со сложным характером, — сказала Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу». - Есть попроще, а есть прям очень сложные. Она могла в 11 лет приглашенного хореографа послать. К ней тоже нужно было подход искать. Я не буду заставлять работать в том режиме, в котором нужно работать. Предлагаются условия. Есть разминка, тренировка, если спортсмен начинает увиливать от нагрузки. Она шла на какой-то конфликт».

Тутберидзе подробно вспомнила, как от нее уходила Липницкая.

«Она начала немного отдаляться. Я поняла, что она точно уходит во время Гран-при во Франции, где они прокатали только короткую программу. Произошел какой-то взрыв, и им присудили медали только по короткой программе и отправили домой. Несмотря на то что Юля вела себя уже тогда отстраненно по отношению ко мне, я знала, что еду с ней. Это честно. Говно ложками есть тоже придется вместе. Она точно не была готова прокатать произвольную программу. И вот нам нужно улетать завтра-послезавтра, у меня есть сестра, которая давно живет во Франции. Она взяла нам билеты, забронировала гостиницу, чтобы мы это время провели вместе. Мне звонят и говорят, что во Францию с Юлей поедет Дудаков. Якобы так захотела Юля, но она в этот момент катается на моих глазах. Даже если это так, подойди и скажи мне это в лицо. Почему мне об этом сообщают из федерации? В итоге вместо меня поехал Сергей Викторович. Потом я читаю в комментариях, какая я гадина, что бросила Юлю. И сразу после приезда с Гран-при она озвучила, что уходит к Урманову. Юля принесла мне в кабинет букет и сказала спасибо за все. Сразу после этого я открываю СМИ, и там огромное интервью Урманова, где он построил план работы на год вперед. Серьезно? Так быстро?

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Также она резко высказалась о тех, кто писал ее спортсменкам, что им нужно сменить тренера.

«Я думаю, что очень много добрых людей вокруг. Юле Липницкой, Жене Медведевой везде писали, меняй тренера, надо менять тренера, тренер тебя засолил. Кто писал? Мудаки», — добавила Тутберидзе.