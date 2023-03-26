Тутберидзе назвала оскорбительными обвинения в отношении Валиевой

Российский тренер Этери Тутберидзе назвала оскорбительными обвинения в адрес победительницы командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 Камилы Валиевой.

«Я действительно не знаю, что случилось. Всей командой мы пытались разобраться, смотрели камеры с чемпионата России, где ее проверяли. И мы удивлены, почему между забором пробы и объявлением результата прошло так много времени. Мои фигуристы всегда были чистыми спортсменами. Эти обвинения оскорбительны», — приводит слова Тутберидзе РИА «Новости» со ссылкой на L'Equipe.

21 февраля ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой. 22 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) также подал апелляцию в CAS на решение ДАК РУСАДА признать российскую фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил.

24 февраля CAS зарегистрировал апелляции ISU, ВАДА и РУСАДА на решение ДАК РУСАДА оправдать 16-летнюю спортсменку.