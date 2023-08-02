Тутберидзе не смогла посмотреть дебютное выступление дочери за сборную Грузии

Сегодня, 12:13
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что не смогла посмотреть дебютное выступление дочери Дианы Дэвис за сборную Грузии.
«Не смотрела выступление, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду», — приводит слова Тутберидзе match.tv.
Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин дебютировали за Грузию на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде. Пара набрала 74,35 балла в ритм-танце и заняла второе место.
Первое место у американцев Уны Браун и Гэйджа Брауна, которые набрали 75,26 балла. Тройку замкнули также американцы — Ева Пэйт и Логан Бай (72,78).
20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин в сезоне-2020/21 выиграли Кубок России среди юниоров. На Олимпиаде 2022 года фигуристы заняли 14-е место.