Тутберидзе не смогла посмотреть дебютное выступление дочери за сборную Грузии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что не смогла посмотреть дебютное выступление дочери Дианы Дэвис за сборную Грузии.

«Не смотрела выступление, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду», — приводит слова Тутберидзе match.tv.

Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин дебютировали за Грузию на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде. Пара набрала 74,35 балла в ритм-танце и заняла второе место.

Первое место у американцев Уны Браун и Гэйджа Брауна, которые набрали 75,26 балла. Тройку замкнули также американцы — Ева Пэйт и Логан Бай (72,78).

20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин в сезоне-2020/21 выиграли Кубок России среди юниоров. На Олимпиаде 2022 года фигуристы заняли 14-е место.