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Фигурное катание

Сегодня, 12:13

Тутберидзе не смогла посмотреть дебютное выступление дочери за сборную Грузии

Виталий Косик
Корреспондент
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что не смогла посмотреть дебютное выступление дочери Дианы Дэвис за сборную Грузии.

«Не смотрела выступление, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду», — приводит слова Тутберидзе match.tv.

Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин дебютировали за Грузию на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде. Пара набрала 74,35 балла в ритм-танце и заняла второе место.

Первое место у американцев Уны Браун и Гэйджа Брауна, которые набрали 75,26 балла. Тройку замкнули также американцы — Ева Пэйт и Логан Бай (72,78).

20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин в сезоне-2020/21 выиграли Кубок России среди юниоров. На Олимпиаде 2022 года фигуристы заняли 14-е место.

Источник: https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1925305_Tutberidze_zajavila_chto_ne_smogla_posmotret_debut_docheri_za_sbornuju_Gruzii_izza_otsutstvija_translacii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Этери Тутберидзе
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