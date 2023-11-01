Тутберидзе не согласилась, что двигает фигурное катание вперед

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не согласна с мнением о том, что он двигает спорт вперед.

«Когда я ставлю программу, мне важно получить отзвук от зрителя. Последняя такая программа — олимпийская короткая Камилы Валиевой. Я все время задумывалась над правилами. Мне говорили — мы двигаем спорт! Никуда мы не двигали спорт, всегда пытались увернуться и получить максимальные баллы. В начале это была история с коэффициентом за вторую половину программы, потом четверные. Мы каждый раз уворачиваемся от соперничества. А нам придумывают новые правила — не включают четверные в короткую программу, хотя тройной аксель очень сложный для девочек», — сказала Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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