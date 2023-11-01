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Сегодня, 17:20

Тутберидзе — о деле Валиевой: «Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала дело Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

— Что можно сказать про Камилу? Как это и что это?

— Во-первых, я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи. Я хочу знать правду. Я хочу знать, откуда это взялось, что это и почему. У меня столько вопросов. И я думаю, что на них никогда не получу ответа.

— У меня самый простой вопрос, как нечистый спортсмен попал на Олимпиаду?

— У нас нет доступа в их личные кабинеты. Но мы точно знаем, что, если они допущены до Олимпиады, они чистые. Они получают паспорта олимпийца — они все чистые. Дальше можно выбрать любого спортсмена в команду. Это держится в секрете стратегически. Все спортсмены, допущенные до Олимпиады, чистые. Как получилось, что спортсменка с зависшим анализом попала на Олимпиаду?

— Теоретически можно сдать анализ после проката. Они могли сказать, да он приехал чистым. Но на Олимпиаде...

— После чемпионата России она сдавала анализы. На чемпионате Европы у нее он был чистый, на Олимпиаде и потом везде чистая. Если висел тот анализ, как они ее допустили? Они не должны были пускать такого спортсмена в олимпийскую деревню. Я считаю, что рассмотрение командной медали вообще не должно быть. Это чья ошибка? Наша? Нет. Спортсмен на Олимпиаде был чистый? Да. Это к кому вопросы? К лабораториям. Это их вина, не вина команды. Медаль не должны быть пересмотрена. Скажи они о результатах заранее, катались бы Аня и Саша. И результат команды был бы тот же. Они бы тоже выиграли.

— Вы знали, что что-то было на чемпионате России?

— Первая тройка призеров обязательно сдают допинг-тест. И еще кого-то могут взять. Диана с Глебом стали вторые. Они еще не были в пуле. Им тут же пришло уведомление, что им нужно авторизоваться. Уже 4 января в пять утра — звонок в дверь. Допинг-офицеры пришли. У всех все пришло. Почему здесь он висел? — сказала Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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