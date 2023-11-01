Тутберидзе — о критике депутата Терюшкова: «Я тебя в глаза не видела, ты кто?»

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала критичные высказывания в свой адрес депутата Госдумы Романа Терюшкова.

— Я иногда открываю комментарии. Есть такой депутат Терюшков, да? И я читаю, что он говорит — мол, эта Тутберидзе заходит на каток, посылает матом детей. Это как вообще? Я тебя в глаза не видела, ты кто? Я сумасшедшая, что ли? Роднина тоже обо мне непонятные истории рассказывает или Бестемьянова, как я жестоко тренирую. Ты найди в себе силы и время — приезжай на каток, посиди на тренировке, хотя бы одной. Что же ты рассказываешь, не видя и не слыша? Это ложь.

Ранее Тутберидзе рассказала, что думает о покинувших ее группу спортсменах.