Тутберидзе поздравила дочку Диану Дэвис с днем рождения: «Ты самое дорогое, что у меня есть»

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила с днем рождения дочку Диану Дэвис. 16 января фигуристке исполнился 21 год.

«С днем рождения, доченька. Милая, родная. Быть всегда счастливой я тебе желаю. Я тебя люблю. Ты самое дорогое, что у меня есть», — написала Тутберидзе и прикрепила трогательное видео из фото и отдельных фрагментов выступлений дочери.

Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Летом 2023 года фигуристы сменили спортивное гражданство, перейдя в сборную Грузии. На чемпионате Европы-2024 танцевальный дуэт занял восьмое место.