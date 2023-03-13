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Сегодня, 12:47

Тутберидзе: «Усачева верит, что у нее в танцах получится. Надо пробовать двигаться дальше»

Мария Гусева
Этери Тутберидзе.
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала возможный переход серебряного призера чемпионата мира среди юниоров в женском одиночном катании Дарьи Усачевой в танцы на льду.

«Она пробовала встать в пару с танцором Дарио Чиризано, но ей нужно искать такого, с кем она спокойно будет учиться, — цитирует ТАСС Тутберидзе. — А Дарио нужна готовая партнерша, с которой уже можно выходить и соревноваться. Даша верит, что у нее в танцах получится. Надо пробовать двигаться дальше».

Усачева является серебряным призером этапа «Гран-при» в США в одиночном катании. Осенью 2021 года она получила тяжелую травму бедра на этапе «Гран-при» в Японии.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Дарья Усачева
Этери Тутберидзе
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