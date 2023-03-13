Тутберидзе: «Своим отношением к делу стараемся удержать уровень мотивации»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о работе в условиях отстранения от международных турниров.

«Мы, тренеры-педагоги, понимаем, что наши спортсмены на нас равняются, — цитирует ТАСС Тутберидзе. — Это как в семье — если вдруг что-то происходит, ребенок всегда смотрит на реакцию родителя, чтобы понять, насколько это страшно. Конечно, мы своим отношением к делу стараемся удержать уровень мотивации, не показать, что мы чего-то лишены, и продолжать работу.

Сейчас много говорят о проблемах мотивации у спортсменов, но и тренерам непросто. Не добавляют радости и субъективные вещи, психологическое давление — грязи в адрес нашей команды льется немало. В такой обстановке творить шедевры непросто. Но мы как семья — мы вместе это проживаем и переживаем, вместе берем ответственность, помогаем спортсмену, если у него есть желание быть в спорте. Мы никого не бросили".

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.