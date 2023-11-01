Тутберидзе: «Кто на Олимпиаде был с грудью? Только Загитова и Медведева»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о разминке Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Про половое развитие — откройте сильнейшую разминку Олимпиады-2018. Кто на этой разминке с грудью? Только Загитова и Медведева. Медведевой все довольно сложно давалось, она трудоголик, но так, как она работала у нас, она не будет нигде. У них короткий путь? Никакой не короткий! Может быть, взяв медаль, они не хотят впахивать? А мне что их, заставить?

Загитова, чтобы кататься так, она приходила на каток в 8 утра и уходила в 9-10 вечера. Все это время она была в зале либо на льду. И в таком режиме она прожила полтора года после Олимпиады. Она устала. Почему я ее должна заставлять? Мне ее силой заставить? Это их решение — тренироваться в таком режиме и жить или нет», — сказала Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Тутберидзе о режиме Загитовой: «Она полтора года приходила на каток в 8 утра, а уходила в 10 вечера»