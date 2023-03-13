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Фигурное катание

Сегодня, 14:56

Тутберидзе рассказала, почему не спешит делиться опытом с другими специалистами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе ревностно относится к тому, чтоб делиться опытом с другими тренерами.

«Я всегда была очень закрыта в плане обмена опытом с другими специалистами. Это происходило лишь несколько раз. Когда я брала в команду Сергея Викторовича Дудакова и когда к нам пришел Даниил Маркович Глейхенгауз. И мы стали одной командой. Да, я ревностно отношусь к тому, чтобы делиться своим опытом с другими специалистами. Но мы действительно тренировали и тренируем в том числе спортсменов, выступающих за другие страны. Лиза Турсынбаева выступала за Казахстан, но была для нас такой же родной, как и все остальные. У нас всю жизнь катается Морис Квителашвили, Ника Егадзе», — приводит слова Тутберидзе.

Источник: https://tass.ru/sport/17250497
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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