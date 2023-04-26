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Сегодня, 22:19

Тутберидзе вынесла торт Валиевой на день рождения во время шоу в родной Казани

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева выступила в ледовом шоу «Чемпионы на льду» в Казани свой 17-й день рождения.

Казань — родной город фигуристки. Здесь она жила до шести лет и делала первые шаги в спорте под руководством тренера Ксении Ивановой. Во время шоу зрители «Татнефть Арены» несколько раз поздравляли девушку с праздником, а по окончании шоу на экране включили видеопоздравление для Валиевой, а тренерский штаб Этери Тутберидзе вынес на лед огромный торт.
Фигуристка выступила с тремя программами — показательным номером «Уэнсдей», короткой программой олимпийского сезона 2021/22, а также вместе с Алиной Загитовой и Анной Щербаковой в номере Girls! Who runs the world. По окончании выступлений Камила на бис исполнила несколько четверных тулупов и тройной аксель.

Камила Валиева
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