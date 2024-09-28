Тютюна — о несправедливости в фигурном катании: «Привыкла, что танцы всегда стоят за одиночным и парным катанием»

Перспективная представительница танцев на льду из группы Жулина Софья Тютюнина, выступающая в паре с Матвеем Грачевым, в интервью «СЭ» объяснила, почему одиночное и парное фигурное катание популярнее танцев на льду.

— Сейчас распространено мнение, что интерес к танцам на льду упал. Вы когда-нибудь замечали подобное?

— Мне кажется, что танцы на льду тяжело понять тем, кто не углубляется в тонкости фигурного катания. Одиночное и парное катание проще для восприятия, в нем больше экшена, отсюда и популярность. Но в последнее время я стала чаще слышать от совершенно разных людей, что танцы стали интереснее, за ними больше наблюдают, вглядываются в хореографию, изучают тонкости и детали. Для меня это необычно, ведь я привыкла к тому, что танцы всегда стоят за одиночным и парным катанием. В принципе, фигуристы в юном возрасте приходят в танцы именно из одиночного катания, его все проходят базово. С моей точки зрения, интереса в нашем виде хватает.

— Почему одиночное и парное катание проще для восприятия?

— Когда фигуристы прыгают или исполняют другие запоминающиеся элементы, зритель сразу считывает их и дает оценку: хорошо выполнено или нет. В танцах есть определенная задача — делать все шаги именно в программе, а не поодиночке. У нас нет отдельных элементов, на которых мы фокусируем внимание, ведь вся программа — это непрерывный танец.

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