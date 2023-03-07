Источник: у фигуриста Костомарова прогрессирует сепсис

У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова прогрессирует сепсис, сообщает Telegram-канал Mash. Врачи не могут остановить заражение, ткани рук и ног продолжают отмирать.

По данным источника, 46-летний фигурист до конца не приходит в сознание. Пока он может реагировать только на простые команды — приоткрыть рот и моргнуть. Он находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. 7 февраля сообщалось, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.