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Фигурное катание

Сегодня, 11:15

У Костомарова случился еще один инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов

Отдел спорта «СЭ»
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», у фигуриста Романа Костомарова случился еще один инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

Костомаров провел всю ночь в реанимации. Фигуристу проводили плазмаферез (очищение крови) из-за сепсиса крови. У него диагностировали вторичный менингит, при котором осложнения происходят в результате другой болезни, а не от заражения человека напрямую, как при первичном.

В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Роман Костомаров
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