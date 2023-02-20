У Романа Костомарова развился вторичный менингит из-за сепсиса

У олимпийского чемпионата в танцах на льду Романа Костомарова развился вторичный менингит из-за сепсиса, сообщает Telegram-канал Mash.

Врачам пока что не удается остановить заражение крови. Олимпийский чемпион находится на ИВЛ в медикаментозном сне. Медики оценивают его состояние как нестабильное и крайне тяжелое.

В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.