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Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 12:40

У РУСАДА нет информации о якобы найденном у Сотниковой допинге

Виктория Кравченко
Аделина Сотникова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило «РИА Новости», что у организации нет информации по поводу того, что у олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Аделины Сотниковой якобы находили запрещенные препараты.

Спортсменка в интервью YouTube-каналу Tatarka FM сообщила, что после Игр в Сочи в 2014 у нее якобы были проблемы с нарушением антидопинговых правил.

В пресс-службе РУСАДА заявили, что не обладают информацией о том, что у Сотниковой был обнаружен допинг.

Ранее Татьяна Навка и Илья Авербух сообщили, что ничего не слышали об истории с запрещенными препаратами у Сотниковой.

В Сочи Сотникова принесла России первое в истории золото в одиночном катании. В 2020-м фигуристка завершила карьеру.
Аделина Сотникова. Сотникова рассказала о допинговых обвинениях 2014 года. Что это было?
Источник: https://rsport.ria.ru/20230706/sotnikova-1882548839.html
Аделина Сотникова
РУСАДА
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