У РУСАДА нет информации о якобы найденном у Сотниковой допинге

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило «РИА Новости», что у организации нет информации по поводу того, что у олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Аделины Сотниковой якобы находили запрещенные препараты.

Спортсменка в интервью YouTube-каналу Tatarka FM сообщила, что после Игр в Сочи в 2014 у нее якобы были проблемы с нарушением антидопинговых правил.

В пресс-службе РУСАДА заявили, что не обладают информацией о том, что у Сотниковой был обнаружен допинг.

Ранее Татьяна Навка и Илья Авербух сообщили, что ничего не слышали об истории с запрещенными препаратами у Сотниковой.