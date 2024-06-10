Убытки ISU в 2023 году составили 8,6 миллиона швейцарских франков

Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе в Лас-Вегасе сообщил об убытках за 2023 год. Они составили 8,6 миллиона швейцарских франков. Данные цифры приведены в отчете финансовой деятельности организации, сообщает РИА «Новости».

Причем этот показатель оказался значительно ниже, чем в 2022 году. Тогда убытки составили 18,2 миллиона.

Доходы ISU за 2023 год — 35,9 миллиона швейцарских франков, что на 0,5 миллиона меньше запланированного бюджетом.

Российские спортсмены с февраля 2022 года отстранены от соренований под эгидой ISU. Многие эксперты связывают финансовые проблемы организации в последние годы именно с этим.