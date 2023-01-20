Участница чемпионатов мира и Европы Константинова сообщила о завершении карьеры

Российская фигуристка Станислава Константинова в своей соцсети сообщила о завершении карьеры. Девушка сообщила, что уже дважды приходила к такому решению, однако снова возвращалась из-за большой любви к фигурному катанию.

«Это решение было очевидно, но мне было важно прийти к этому и рассказать самой, без чужих подсказок. Также, хочу поблагодарить всех, кто был рядом, поддерживал, смотрел на меня все эти 15 лет. Всем моим дорогим тренерам, которые вложили в меня очень много сил и нервов, нашим специалистам и руководителям и конечно болельщикам. Для меня было честью кататься для Вас, а также защищать цвета флага нашей сборной!» — написала Константинова.

Она также отметила, что остается в фигурном катании и будет участвовать в проектах и шоу.

22-летняя спортсменка является бронзовым призером зимней Универсиады (2019) и серебряным призером этапа «Гран-при» в Финляндии (2018).