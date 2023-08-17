Контрольные прокаты юниоров: короткая программа девушек

В четверг, 17 августа, девушки представят свои короткие программы в рамках контрольных прокатов юниорской сборной России.

На лед выйдут ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова, представительница Академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина, фигуристка группы Алексея Мишина Агата Петрова и многие другие.

Следить за выступлениями юниорок можно с помощью прямой трансляции на официальном сайте Первого канала. Начало — 17:00 (по московскому времени).

Короткая программа. Девушки

Первая разминка

1. Виктория Морозова

2. Агата Петрова

3. Анастасия Марасанова

4. Елизавета Куликова

Вторая разминка

5. Мария Гордеева

6. Алена Принева

7. Софья Титова

8. Маргарита Базылюк

Третья разминка

9. Вероника Жилина

10. Таисия Коробицина

11. Кира Трофимова

12. Елизавета Лабутина

13. Алиса Двоеглазова

Контрольные прокаты юниоров: расписание и участники