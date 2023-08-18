Контрольные прокаты юниоров: произвольная программа девушек

В пятницу, 18 августа, девушки представят свои произвольные программы в рамках контрольных прокатов юниорской сборной России.

Следить за выступлениями юниорок можно с помощью прямой трансляции на официальном сайте Первого канала. Начало — 17:00 (по московскому времени).

На лед выйдут ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова, представительница академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина, фигуристка группы Алексея Мишина Агата Петрова и другие.

В коротких программах на элемент ультра-си пошла только Вероника Жилина. Она исполнила тройной аксель в каскаде с ошибкой на выезде. В произвольных фигуристкам разрешены четверные прыжки.

Участницы произвольной программы в рамках контрольных прокатов:

Виктория Морозова

Агата Петрова

Анастасия Марасанова

Елизавета Куликова

Мария Гордеева

Алена Принева

Софья Титова

Маргарита Базылюк

Вероника Жилина

Таисия Коробицина

Кира Трофимова

Елизавета Лабутина

Алиса Двоеглазова

Контрольные прокаты юниоров: расписание и участники