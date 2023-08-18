Контрольные прокаты юниоров: произвольная программа девушек

Сегодня, 14:00
В пятницу, 18 августа, девушки представят свои произвольные программы в рамках контрольных прокатов юниорской сборной России.
Следить за выступлениями юниорок можно с помощью прямой трансляции на официальном сайте Первого канала. Начало — 17:00 (по московскому времени).
На лед выйдут ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова, представительница академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина, фигуристка группы Алексея Мишина Агата Петрова и другие.
В коротких программах на элемент ультра-си пошла только Вероника Жилина. Она исполнила тройной аксель в каскаде с ошибкой на выезде. В произвольных фигуристкам разрешены четверные прыжки.
Виктория Морозова
Агата Петрова
Анастасия Марасанова
Елизавета Куликова
Мария Гордеева
Алена Принева
Софья Титова
Маргарита Базылюк
Вероника Жилина
Таисия Коробицина
Кира Трофимова
Елизавета Лабутина
Алиса Двоеглазова