Участник «Голоса» Квитатиани: «Тутберидзе — легенда. Она очень строга, но в спорте иначе нельзя»

Участник шоу «Голос», бывший член сборной России по вольной борьбе, певец и актер Торнике Квитатиани признался, что восхищается российским тренером Этери Тутберидзе.

«Я с Тутберидзе не знаком, но, даже не разбираясь в фигурном катании, грех не знать, что Этери — это легенда. По слухам, это очень строгий наставник, но в спорте без этого нельзя. Я в любом случае ее поддерживаю, потому что это наш тренер и наша спортсменка», — цитирует Квитатиани «Газета.Ru».

Также он рассказал, что сам начал обучаться катанию на коньках с тренером.

«Я не очень слежу за фигурным катанием, хотя знаю именитых фигуристок: мою подругу Женю Медведеву, Алину Загитову, Камилу Валиеву, даже лично знаком с Евгением Плющенко. Скажу больше: сейчас я сам начинаю обучаться этому виду спорта, потому что очень хочу попасть в какой-нибудь сезон «Ледникового периода», — добавил участник «Голоса».

Ранее Квитатиани рассказал, почему отказался кататься с двукратным серебряным призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой в «Ледниковом периоде».