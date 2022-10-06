Участник шоу «Ледниковый период» Бероев рассказал о своем номере, посвященном СВО

Актер и участник шоу «Ледниковый период» Егор Бероев рассказал о своем номере, посвященном спецоперации на Украине.

Бероев выступает на шоу в паре с олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях по фигурному катанию Еленой Ильиных. Они исполнили номер под песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной. В рамках номера друг Бероева, находящийся в зоне СВО, читает стихи.

«Вы знаете, я думаю, что сейчас другая идея прийти не может. Начать сезон, обойдя тему происходящего на Украине, нельзя. У меня там мои друзья, это спецназ ВДВ, это наши ребята, воины, за которых я молюсь и переживаю. Я попросил своего друга, замкомандира роты, прочитать это стихотворение, записать его, адресуя своей жене. И он записал, все сделал хорошо. Мы смогли это вставить в песню Гагариной.

Я не считаю, что сейчас развлекательные передачи не нужны. Это то, что мы можем сделать для нашей страны. Мы не должны унывать, мы должны поднять дух. И внутри тоже. Мы, актеры и фигуристы, что можем сделать для победы? Поднять дух народа позитивом, радостью и уверенностью в том, что мы победим, верой в будущее нашей страны», — приводит «РИА Новости» слова актера.

Съемки нового сезона шоу «Ледниковый период» начались в четверг, 6 октября.