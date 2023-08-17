Контрольные прокаты юниоров: расписание и участники

Сегодня, 15:30
С 16 по 30 августа будут проходить контрольные прокаты с участием юниорской сборной России. Первыми свои новые постановки покажут юноши и девушки (16-18 августа), затем выступят пары (24-25 августа). Завершат программу контрольных прокатов танцоры.
Юноши, короткая программа — время начала — 17:00
Юноши, произвольная программа — время начала -15:00
Девушки, короткая программа — время начала — 17:00
Девушки, произвольная программа — время начала — 15:00
Пары, короткая программа — время начала — 15:00
Пары, произвольная программа — время начала — 15:00
Танцы на льду, ритм-танец — время начала — 15:00
Танцы на льду, произвольный танец — время начала — 15:00
Виктория Морозова
2. Агата Петрова
3. Анастасия Марасанова
4. Елизавета Куликова
5. Мария Гордеева
6. Алена Принева
7. Софья Титова
8. Маргарита Базылюк
9. Вероника Жилина
10. Таисия Коробицина
11. Кира Трофимова
12. Елизавета Лабутина
13. Алиса Двоеглазова
1. Дмитрий Шелковников
2. Арсений Федотов
3. Григорий Федоров
4. Максим Автушенко
5. Макар Пузин
6. Никита Сарновский
7. Михаил Тихонов
8. Николай Угожаев
9. Вадим Воронов
10. Иван Рамзенков
11. Николай Логинов
12. Александр Чмиль
13. Лев Лазарев
14. Эдуард Карартынян
Участники контрольных прокатов в танцах на льду и парном катании будут известны позднее.
Первый канал будет транслировать выступления фигуристов национальной команды в прямом эфире. Следить за выступлениями юниоров можно с помощью прямой трансляции на официальном сайте Первого канала.