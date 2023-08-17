Контрольные прокаты юниоров: расписание и участники

С 16 по 30 августа будут проходить контрольные прокаты с участием юниорской сборной России. Первыми свои новые постановки покажут юноши и девушки (16-18 августа), затем выступят пары (24-25 августа). Завершат программу контрольных прокатов танцоры.

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России

16 августа

Юноши, короткая программа — время начала — 17:00

17 августа

Юноши, произвольная программа — время начала -15:00

Девушки, короткая программа — время начала — 17:00

18 августа

Девушки, произвольная программа — время начала — 15:00

24 августа

Пары, короткая программа — время начала — 15:00

25 августа

Пары, произвольная программа — время начала — 15:00

29 августа

Танцы на льду, ритм-танец — время начала — 15:00

30 августа

Танцы на льду, произвольный танец — время начала — 15:00

Участники контрольных прокатов юниорской сборной России

Девушки

Виктория Морозова

2. Агата Петрова

3. Анастасия Марасанова

4. Елизавета Куликова

5. Мария Гордеева

6. Алена Принева

7. Софья Титова

8. Маргарита Базылюк

9. Вероника Жилина

10. Таисия Коробицина

11. Кира Трофимова

12. Елизавета Лабутина

13. Алиса Двоеглазова

Юноши

1. Дмитрий Шелковников

2. Арсений Федотов

3. Григорий Федоров

4. Максим Автушенко

5. Макар Пузин

6. Никита Сарновский

7. Михаил Тихонов

8. Николай Угожаев

9. Вадим Воронов

10. Иван Рамзенков

11. Николай Логинов

12. Александр Чмиль

13. Лев Лазарев

14. Эдуард Карартынян

Участники контрольных прокатов в танцах на льду и парном катании будут известны позднее.

Трансляции контрольных прокатов юниорской сборной

Первый канал будет транслировать выступления фигуристов национальной команды в прямом эфире. Следить за выступлениями юниоров можно с помощью прямой трансляции на официальном сайте Первого канала.