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Фигурное катание

Милан-2026

Сегодня, 17:53

Участники квалификации к зимней Олимпиаде-2026 определятся в конце февраля

Даниил Аршавский
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что организация определится со списками участников квалификации к Олимпиаде-2026 в Милане 28 февраля.

«Никакого утвержденного федерацией списка спортсменов на квалификацию к Олимпийским играм еще не существует. Впереди финал «Гран-при России». Список будет только к 28 февраля, как и требует коммюнике ISU», — цитирует Когана ТАСС.

Ранее тренер Александр Жулин сообщил, что его воспитанники Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин пропустят финал «Гран-при России» в танцах на льду, чтобы заранее начать подготовку к олимпийскому сезону.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане с 6 по 22 февраля.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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