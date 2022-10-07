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Сегодня, 16:32

Ученица Тутберидзе Двоеглазова: «Всем хочется прыгать пять четверных как Трусова»

Ученица Тутберидзе Двоеглазова заявила, что всем хочется прыгать пять четверных как Трусова
Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова после произвольной программы на Мемориале Панина-Коломенкина ответила на вопросы журналистов.

— Все ли получилось, как задумывала?

— Вообще довольна. Всегда есть, над чем работать. Будем работать над связками с четверными, еще усложнять программу. Старалась передавать образ.

— Какие четверные еще планируете вставлять в программу?

— Учу все. Почти все. Работаем сейчас над тройным акселем в короткую программу. Вообще, хотелось бы выполнять чисто, что получать бонусы. Когда делаешь три разных четверных, идут дополнительные баллы. Это очень интересно.

— А какой четверной больше нравится?

— Нужно любить все.

— А есть пример, на кого ровняешься? Твои кумиры?

— Анна Щербакова. Нравилось на олимпиаде, как она эмоционально погрустила, она улыбнулась. Очень интересно было.

— А делать пять четверных, как Турсова, хочется?

— Конечно, всем хочется, но не каждый может.

В произвольной программе Двоеглазова прыгнула два четверных прыжка: лутц и тулуп.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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