Ученица Тутберидзе расплакалась после проката произвольной программы: «Все будет хорошо? Есть только здесь и сейчас»

Единственная ученица Этери Тутберидзе в соревнованиях девушек на первенстве России в Перми Дарья Садкова расплакалась в микст-зоне после произвольной программы. Фигуристка не стала исполнять четверной тулуп, хотя на тренировках его делает, а также у нее не получились тройные лутцы.

Уходя из микст-зоны на фразу «Не расстраивайся, все будет хорошо», фигуристка, плача, ответила: «Очень не хорошая фраза. Есть только здесь и сейчас».

Садкова заняла итоговое восьмое место с результатом 194,55 балла.