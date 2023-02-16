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Сегодня, 18:58

Ученица Тутберидзе расплакалась после проката произвольной программы: «Все будет хорошо? Есть только здесь и сейчас»

Ученица Тутберидзе расплакалась после проката произвольной программы
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Единственная ученица Этери Тутберидзе в соревнованиях девушек на первенстве России в Перми Дарья Садкова расплакалась в микст-зоне после произвольной программы. Фигуристка не стала исполнять четверной тулуп, хотя на тренировках его делает, а также у нее не получились тройные лутцы.

Уходя из микст-зоны на фразу «Не расстраивайся, все будет хорошо», фигуристка, плача, ответила: «Очень не хорошая фраза. Есть только здесь и сейчас».

Садкова заняла итоговое восьмое место с результатом 194,55 балла.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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