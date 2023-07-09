Ученица Плющенко Алена Жилина перешла в парное катание

Ученица академии «Ангелы Плющенко» Алена Жилина перешла в парное катание, сообщает официальный Telegram-канал академии.

«Тренируется, да. Пока немного подождем, не снимаем. пусть ребята привыкают друг к другу, спокойно работают», — говорится в ответе на вопрос в официальном Telegram-канале «Ангелов Плющенко».

Алена Жилина — младшая сестра Вероники Жилиной, которая также занимается в академии Евгения Плющенко и является победителем финала «Гран-при России» по фигурному катанию среди юниоров.

Алена Жилина в сезоне-2022/23 стала победителем турнира на призы Марии Бутырской, а также заняла пятое место на первом этапе Кубка Москвы.