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Фигурное катание

Сегодня, 20:59

Ученица Плющенко Алена Жилина перешла в парное катание

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ученица академии «Ангелы Плющенко» Алена Жилина перешла в парное катание, сообщает официальный Telegram-канал академии.

«Тренируется, да. Пока немного подождем, не снимаем. пусть ребята привыкают друг к другу, спокойно работают», — говорится в ответе на вопрос в официальном Telegram-канале «Ангелов Плющенко».

Алена Жилина — младшая сестра Вероники Жилиной, которая также занимается в академии Евгения Плющенко и является победителем финала «Гран-при России» по фигурному катанию среди юниоров.

Алена Жилина в сезоне-2022/23 стала победителем турнира на призы Марии Бутырской, а также заняла пятое место на первом этапе Кубка Москвы.

Источник: https://t.me/angels_of_plushenko/2361
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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