Ученица Плющенко о правилах исполнения ультра-си: «Каскад с акселем сложнее сольного. Взрослым облегчают программу»

Ученица Евгения Плющенко Софья Титова прокомментировала свое выступление в короткой программе на первенстве России.

«На тренировках я прыгаю 10 из 10 акселей, в Перми не было ни одной ошибки на тренировках на акселях. И на разминке тоже. Переволновалась немного. Сильно зашла, плечами перекрутила, не смогла прицепить тулуп. С чем связано волнение? У всех есть волнение, нет спортсменов, у которых его нет. С Евгением Викторовичем разбирали прокат, в номер приеду, пересмотрю прокат, буду думать. Что сказал Плющенко? Секрет.

Я люблю конструктивную критику, а не просто «ты прокатал чисто, но ты плохой». Несправедливо, что сольный аксель нельзя делать в короткой у юниоров? Каскад с тройным акселем сложнее, но до взрослых еще надо дойти. Им облегчают (смеется). Понимала, что каскад не засчитают. Подстегивает ли соперничество с Никой Жилиной? Считаю всех соперниками. Соревнуюсь сама с собой, на других не смотрю. Какой контент будет в произвольной, увидите завтра», — сказала Титова.

После прокатов первой разминки в короткой программе у юниорок на первенстве России Титова занимает шестое место с результатом в 60,01 балла.

Юниорское первенство России проходит с 15 по 17 февраля в Перми.