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Фигурное катание

Сегодня, 16:02

Ученица Тутберидзе Майя Хромых вернулась после полутора лет паузы из-за травм

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Майя Хромых.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Майя Хромых поделилась впечатлениями от возвращения к соревновательной деятельности после полутора лет паузы из-за травм.

— Можно сказать, это один из главных дней в моей жизни. Я в прострации, в шоке. Еще неделю назад мне было очень страшно, но сказала себя, что я достаточно поработала, чтобы выйти и откатать нормально. Цель на сезон? Доехать до соревнований! (Смеется.)

Хромых с февраля 2018 года занимается в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

Последнюю травму 17-летняя фигуристка получила в сентябре прошлого года. Она порезала сухожилия пальцев руки на тренировке и была госпитализирована. Из-за этой травмы спортсменка пропустила контрольные прокаты сборной России в Москве.

Фигурное катание
Майя Хромых
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