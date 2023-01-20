Ученица Тутберидзе Митрофанова приостановила выступление за сборную Боснии и Герцеговины

Вице-президент Федерации конькобежного спорта Боснии и Герцеговины Элвис Хуседзинович заявил, что Российская фигуристка Екатерина Митрофанова, тренировавшаяся под руководством Этери Тутберидзе в сезоне-2016/17 как одиночница, приостановила выступление за национальную сборную в танцах на льду после расставания с партнером по дуэту Владиславом Касинским.

«Эти спортсмены продолжают оставаться представителями Федерации конькобежного спорта Боснии и Герцеговины, однако с ноября прошлого года больше не являются парой в танцах на льду. Точная причина расставания нам до конца неясна, хотя в прошлом сезоне у них было много проблем. Сначала с тренером и отсутствием возможностей для тренировок, а затем и с болезнью, которая помешала им принять участие в чемпионате Европы, хотя они уже приехали туда. Екатерина и Владислав отправились на чемпионат мира без своего тренера, а после турнира они получили предложение тренироваться в Италии в академии Young Goose. Поскольку Екатерина и Владислав являются гражданами Боснии и Герцеговины, не входящей в Европейский союз, они могли находиться в Италии только 90 дней. По нашей просьбе и при содействии Олимпийского комитета Боснии и Герцеговины Олимпийский комитет Италии разрешил им получить спортивную визу и отправил официальный документ в посольство Италии в Москве», — приводит слова Хуседзиновича ТАСС.

Он также рассказал, что спортсменам посоветовали сделать перерыв на три месяца, а затем снова поехать в Италию на 90 дней, а после этого снова запросить спортивную визу, чтобы продолжить тренировки в академии.

Митрофановой 20 лет. До сезона-2017/18 включительно она представляла Россию в женском одиночном катании, с сезона-2021/22 — Боснию и Герцеговину в танцах на льду. В 2015 году фигуристка показала второй результат на этапе юниорского «Гран-при в Польше». На чемпионате мира 2022 года, который проходил во Франции, дебютанты соревнований Митрофанова и Касинский не сумели отобраться в произвольный танец, заняв 27-е место.