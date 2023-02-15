Ученица Тутберидзе объяснила, почему устала от сравнений с Щербаковой

Дарья Садкова, которая тренируется в «Хрустальном» у Этери Тутберидзе, рассказала о том, что устала от сравнений с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой.

«Основную задачу выполнила, то есть чистый прокат. Нет предела совершенству, всегда можно еще добавить, поярче сделать шаги, лучше прыжки выполнить. Всегда хочется становиться лучше и лучше.

Эту программу ставил Георгий Владимирович Похилюк в Новогорске, поставили за день-полтора, хорошо пошло. Нравится музыка, одна из любимых программ за карьеру. Думаю, можно еще лучше катать. Можно прибавить в дорожке. В шагах мы много исправляли. Выкатана хорошо.

Мне без разницы, кто из тренеров выводит на лед. Моя работа — кататься. Тренируюсь сейчас на одном льду с ребятами младшей группы.

Осталась единственной из группы в женском одиночном катании на первенстве России? Ответственности больше не стало, стараюсь вообще не волноваться. Не имеет значения, кто поедет из тренеров, из группы, из ребят. Стараюсь на этом не акцентировать внимание.

Сравнения с Аней Щербаковой? Если честно, мне немного надоели эти сравнения. Каждый спортсмен индивидуален. Бывает, что кто-то с кем-то похож катанием, прыжками, но меня очень часто сравнивают с Аней. Есть небольшая гордость, что сравнивают с такой великой спортсменкой, я на нее равняюсь, она пример для подражания свои характером, катанием.

Удавалось ли с Аней общаться? За время моего пребывания в Москве мы много общались. Советов пока не давала, но надеюсь, что даст», — сказала Садкова.

Садкова после короткой программы занимает второе место на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию.