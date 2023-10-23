Ученица Тутберидзе Садкова выступит на этапе «Гран-при» в Казани

Серебряный призер Финала юниорского «Гран-при» России Дарья Садкова пропустит этап взрослой серии «Гран-при» в Красноярске, но стартует на последующем этапе в Казани, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Тренерский штаб группы Этери Тутберидзе, в которой занимается 15-летняя спортсменка, решил передвинуть ее на следующий по счету этап в Казани. Ранее она также была заявлена на красноярский этап.

Вместо Садковой в Красноярске выступит другая ученица Тутберидзе — Майя Хромых, для которой этот турнир должен стать дебютным в сезоне.