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Фигурное катание

Сегодня, 11:11

Ученица Тутберидзе Садкова выступит на этапе «Гран-при» в Казани

Виктория Кравченко
Дарья Садкова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Серебряный призер Финала юниорского «Гран-при» России Дарья Садкова пропустит этап взрослой серии «Гран-при» в Красноярске, но стартует на последующем этапе в Казани, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Тренерский штаб группы Этери Тутберидзе, в которой занимается 15-летняя спортсменка, решил передвинуть ее на следующий по счету этап в Казани. Ранее она также была заявлена на красноярский этап.

Вместо Садковой в Красноярске выступит другая ученица Тутберидзе — Майя Хромых, для которой этот турнир должен стать дебютным в сезоне.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231023/sadkova-1904600915.html?in=l
Фигурное катание
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