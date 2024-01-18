Ученик Мишина рассказал, как тренер позвал к себе на Новый год болельщиков

Российский фигурист Матвей Ветлугин в интервью «СЭ» рассказал, как к Алексею Мишину на празднование Нового года на даче должны были приехать фанаты.

— Вы с ребятами из группы Мишина на днях устроили фан-встречу с подписчиками Telegram-канала, который сами создали. Как появилась идея пойти во взаимодействие с публикой? Это же тоже ресурсов требует.

— Да, канал называется «Кепка Мишина», ведем его с Соней [Самодуровой], стараемся вовлечь других ребят. Услышали от молодых членов штаба, что Алексей Николаевич хотел бы придумать некую объединяющую идею для группы, символ, что-то сплачивающее. Обсуждали с ребятами и дошли до Telegram-канала. Выкладываем закулисье, розыгрыши проводим. Алексей Николаевич тоже поддерживает — и идеями, и материально. А одним из призов в последнем конкурсе была встреча Нового года у него на даче вместе с семьей.

— Ничего себе. И реально кто-то доехал?

— В том-то и дело, что нет. Обо всем договорились — и тут за день до Нового года в поселке случилось ЧП, из-за погодных условий оборвало провода, они остались без электричества. Самый близкий круг — Лиза [Туктамышева], тренеры, семья приехали, но положить спать незнакомых людей в нетопленном доме Алексей Николаевич не мог, да и со связью были проблемы. Дозвонился, извинился, передал коллекцию книг и пообещал, что весной люди смогут провести тренировочный день с нами или все же приехать на дачу.