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Фигурное катание

Сегодня, 13:37

Ученик Плющенко выразил желание посоревноваться с олимпийским чемпионом на турнире по шоу-программам

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Никита Сарновский, тренирующийся у Евгения Плющенко и выступающий на первенстве России в Перми, рассказал, что хотел бы посоревноваться с олимпийским чемпионом на турнире по шоу-программам.

— За победу дают 5 миллионов рублей? Желания участвовать прибавилось. С Евшгением Викторовичем это пока не обсуждали, на стартах о таком не говорим. Можно будет посоревноваться с Плющенко? Желание есть. Он же двукратный олимпийский чемпион, если попаду туда, то будет я «за».

Сарновский набрал по сумме двух программ 240,54 балла.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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