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Фигурное катание

6 сентября, 14:34

Ученик Тутберидзе Федотов победил на юниорском первенстве Москвы

Иван Торопцев
Корреспондент

Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов выиграл первенство Москвы в одиночном катании среди юниоров.

По итогам короткой и произвольной программ Федотов набрал 251,18 балла. Второе место занял Кирилл Сарновский (242,05 балла), третьим стал Григорий Федоров (222,85).

После короткой программы Федотов занимал девятое место, уступив лидировавшему Кириллу Сарновскому 9,20 балла, но в произвольной программе он показал лучший результат (177,47) опередил Сарновского на 18,33 балла и благодаря этому вышел на первое место в итоговом протоколе.

Первенство Москвы

Юниоры

Итоговое положение

1. Арсений Федотов — 251,18 балла

2. Кирилл Сарновский — 242,05

3. Григорий Фёдоров — 222,85

4. Вадим Воронов — 219,18

5. Никита Малютин — 216,71

6. Тимофей Платонов — 215,11

7. Тимофей Столяренко — 213,83

8. Никита Сарновский — 208,66

9. Никита Сенцов — 205,99

10. Кирилл Андрусик — 205,83

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