Ученик Тутберидзе готовится выступить на турнире в Москве после полугодовой паузы из-за травмы

Российский фигурист, 17-летний Даниил Самсонов числится в списках участников турнира на призы президента Федерации фигурного катания Москвы, которые изучил «СЭ».

Сам Самсонов подтвердил, что может принять участие в старте 21 — 23 апреля в СК «Молодежка»: «Готовлюсь к турниру и выступлю, если ничего не помешает. Буду рад видеть вас с коллегами», — ответил Самсонов на сообщение корреспондента «СЭ».

Самсонов не принимал участие в соревнованиях с серии Гран-при в октябре 2022 года. Этери Тутберидзе в интервью ТАСС говорила, что Самсонов «тяжело восстанавливался после операции на одном из колен, и как только вышел на соревнования, его начало беспокоить второе».

Помимо Самсонова в списках участников значатся Андрей Анисимов, Кирилл Сарновский, Николай Колесников, Софья Важнова, Мария Реброва, Мария Парамонова, Алиса Двоеглазова, Мария Мазур и другие.