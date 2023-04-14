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Фигурное катание

Сегодня, 21:30

Ученик Тутберидзе готовится выступить на турнире в Москве после полугодовой паузы из-за травмы

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Даниил Самсонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист, 17-летний Даниил Самсонов числится в списках участников турнира на призы президента Федерации фигурного катания Москвы, которые изучил «СЭ».

Сам Самсонов подтвердил, что может принять участие в старте 21 — 23 апреля в СК «Молодежка»: «Готовлюсь к турниру и выступлю, если ничего не помешает. Буду рад видеть вас с коллегами», — ответил Самсонов на сообщение корреспондента «СЭ».

Самсонов не принимал участие в соревнованиях с серии Гран-при в октябре 2022 года. Этери Тутберидзе в интервью ТАСС говорила, что Самсонов «тяжело восстанавливался после операции на одном из колен, и как только вышел на соревнования, его начало беспокоить второе».

Помимо Самсонова в списках участников значатся Андрей Анисимов, Кирилл Сарновский, Николай Колесников, Софья Важнова, Мария Реброва, Мария Парамонова, Алиса Двоеглазова, Мария Мазур и другие.

Фигурное катание
Даниил Самсонов
Этери Тутберидзе
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