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Сегодня, 21:00

Ученик Тутберидзе Квителашвили вернулся из Италии для тренировок в Москве

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Морис Квителашвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Грузинский фигурист Морис Квителашвили, в ноябре уехавший в Италию для работы с тренером Лоренцо Магри, рассказал корреспонденту «СЭ», что вернулся в «Хрустальный». Квителашвили выступил на чемпионате Европы и занял место вне первой десятки, набрав низкие 194,59 балла.

— Врачи нашли у меня воспаление костного мозга, но выходил без уколов. Я уже пытался заниматься здоровьем, но не успел подлечиться до конца. Чувствую себя не очень хорошо, честно. В какой-то степени можно сказать, что не был готов к соревнованиям ни морально, ни физически. Я продолжаю лечиться.

Я вернулся в Москву до Нового года. Старались подготовиться к чемпионату Европы в Москве. Пока не знаю, поеду ли еще в Италию, все под вопросом. Достаточно спонтанно получилось, не удается втянуться в сезон, уверенно себя почувствовать на соревнованиях. В Италии не совсем в своей тарелке? Конечно, все совсем другое. Но я очень благодарен тренерам, мне уделили много внимания, спасибо, что работали со мной, пытались меня взбодрить. Дальше буду тренироваться в «Хрустальном»? Пока не знаю, — сказал Квителашвили.

Фигурное катание
Морис Квителашвили
Этери Тутберидзе
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