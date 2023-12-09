Ученик Тутберидзе обвинил себя в поражении на юниорском Кубке Первого канала

Российский фигурист Арсений Федотов прокомментировал итоги командного турнира в Калуге. Команда, в которой он был капитаном, проиграла команде Артема Фролова. Последним прокатом Федотов мог сравнять счет, но упал с одного из прыжков.

«Я хотел сказать спасибо своей команде, Первому каналу и федерации за прекрасную организацию, много эмоций подарил мне этот турнир. Но мы проиграли. Давление полного зала? Не надо искать причины других, виноват сам я. Выходил с новым прыжковым набором, надо его накатывать, было не так много времени. И я считал все расклады, турнирную ситуацию и сильно волновался. В следующий раз, наверное, не буду этого делать», — сказал Федотов.

Арсений Федотов — один из лучших фигуристов-юниоров России и в течение трех последних сезонов шел на победной серии из 12 турниров подряд.