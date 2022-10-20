Ученик Тутберидзе признался, что ему говорят о «кислом лице»

13-летний российский фигурист Арсений Федотов рассказал о критике выражения своего лица двумя прославленными тренерами — Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе.

— К вам на тренировку приходила Татьяна Тарасова. Как впечатления?

— Отлично, она дает очень дельные советы. Я прислушиваюсь к ее словам, пытаюсь улучшать себя. Ее основное пожелание — чтобы я больше показывал эмоций. А то она говорила, что я катаюсь с кислым лицом (улыбается).

— А у тебя самое кислое лицо в группе? Этери Георгиевна что-то про него говорит?

— Не знаю (смеется). Но при прокате программ она говорит мне улыбаться, да. Потому что с кислым лицом катаюсь.