Ученик Тутберидзе признался, что ему говорят о «кислом лице»

Сегодня, 22:15
13-летний российский фигурист Арсений Федотов рассказал о критике выражения своего лица двумя прославленными тренерами — Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе.
— К вам на тренировку приходила Татьяна Тарасова. Как впечатления?
— Отлично, она дает очень дельные советы. Я прислушиваюсь к ее словам, пытаюсь улучшать себя. Ее основное пожелание — чтобы я больше показывал эмоций. А то она говорила, что я катаюсь с кислым лицом (улыбается).
— А у тебя самое кислое лицо в группе? Этери Георгиевна что-то про него говорит?
— Не знаю (смеется). Но при прокате программ она говорит мне улыбаться, да. Потому что с кислым лицом катаюсь.