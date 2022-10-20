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Сегодня, 22:01

Ученик Тутберидзе рассказал, как побалует себя после победы на Гран-при

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

13-летний российский фигурист Арсений Федотов после победы на первом этапе юниорского Гран-при России рассказал, как ее отметит.

— Как ощущения от победы, Арсений? Это было мощно.

— Все отлично, да. У меня один каскад не получился, но я не расстроился и докатал все до конца хорошо.

— У тебя уже солидная серия побед, 10, и одно второе место. Еще не забыл, каково это — проигрывать?

— Нет (улыбается). Даже если я становлюсь первым, я не всегда бываю доволен собой — может не получиться прокат. Но сегодня я доволен — уверенно сделал четверные, вращения стали чуть лучше, в принципе программа лучше стала.

— Как-то побалуешь себя за этот успех?

— В субботу у моего друга день рождения, он пригласил меня на вечеринку. Будет обед или ужин, еще будем проходить квест.

Арсений Федотов. «Какая она? Добрая, строгая и...» 13-летний фигурист отметил красоту Тутберидзе

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